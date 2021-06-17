Глухота, рвота и гангрена: что ждет россиян в ближайшее время?

Наука и медицина

По данным издания Baza, в Россию мог попасть более опасный штамм коронавируса из Индии. Вероятно, именно он в последние недели быстро распространяется в Москве и Санкт-Петербурге.

«Индийский», он же «дельта», штамм был обнаружен в Индии еще в 2020 году. Первоначально его появление не вызывало больших опасений, поскольку коронавирус имеет свойство постоянно мутировать и образовывать новые варианты.

Резкий рост заражений дельта-штаммом произошел в Индии весной. К апрелю 2021 года система здравоохранения страны оказалась в глубоком коллапсе – ежедневный прирост зараженных по 300-400 тысяч, кремация погибших на улицах.

«Потеря слуха, рвота и риск возникновения гангрены. Это симптомы нового дельта-штамма коронавируса, который минувшей весной ударил по Индии и погрузил страну в хаос», - пишет Baza.

Согласно авторам, именно эта мутация могла проникнуть в Россию, и именно она могла стать причиной возникновения в стране третьей волны заражения.

По данным «Базы», в данный момент сведений о дельта-штамме немного, специалисты только изучают его. Тем не менее, уже есть подтверждения того, что он «гораздо заразнее «классического» уханьского варианта».

«Вероятно, прямо сейчас он распространяется по Москве и Петербургу, но пока власти решили ввести только мягкие ограничения — хотя к больницам вновь выстраиваются очереди из скорых», - полагают авторы Baza.

Отметим, ранее о всплеске заражения в столице сообщал главврач больницы в Коммунарке Максим Проценко. По его оценкам, волна заражения через 2-3 недели накроет российские регионы.