Регионы, готовьтесь - через считанные недели накроет всплеском заражения
Нынешнюю ситуацию с коронавирусом можно назвать «третьей волной» и скоро она накроет российские регионы. Об это заявил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Его интервью Антону Красовскому было опубликовано на YouTube-канале «Антонимы».
По словам врача, ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за «феерического» несоблюдения россиянами эпидемических ограничений.
«Мы действительно расслабились: «фееричное» отношение к маскам, социальная дистанция, - все то, что делалось целый год (...) все это, по совокупности, дало вот этот взрыв (заболеваемости), назовём это «третья волна»», - заявил Проценко.
Он считает, что «через 2-3 недели» всплеск заболеваемости дойдет до российских регионов.
Проценко добавил, что прирост заболеваемости в стране »честно фиксируется«, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
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