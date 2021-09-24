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Происшествия
Врачи рассказали о первых словах пермского стрелка после прихода в сознание
24 сентября, 2021 12:29
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vk.com/vikiperm/globallookpress
Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров после прихода в сознание спросил, есть ли у него родители. Пермский стрелок говорит невнятно.
Об этом написал Telegram-канал SHOT. По данным источника, Бекмансуров поинтересовался у врачей, где его папа и мама.
Ранее 24 сентября сообщалось, что он пришел в сознание. Студент говорит, но ничего не помнит. Допросить его невозможно.
До этого сообщалось, что Бекмансурову ампутировали ногу, у него отказали почки, поражена печень.
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