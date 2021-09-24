Новости – Происшествия
Происшествия
Говорит, но ничего не помнит: Тимур Бекмансуров пришел в сознание
24 сентября, 2021 12:10
1 мин
1 мин
Sledcom.ru
Минздрав Пермской области сообщил о состоянии стрелявшего в университете студента Тимура Бекмансурова. По данным ведомства, он пришел в сознание.
Об этом написало ТАСС. Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сказала: «Он в сознании, его состояние улучшилось».
Другой источник - Telegram-канал Mash- рассказал, что у стрелка амнезия: он говорит, но ничего не помнит.
Накануне сообщалось, что состояние Бекмансурова улучшилось, но остается тяжелым. Он закончил курс гемодиализа.
Новость дополняется...
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости