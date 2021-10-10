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Происшествия
В результате крушения самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек
10 октября, 2021 11:01
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Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com
В результате падения самолета L 410 в Татарстане погибли 16 человек.
Всего на борту находилось 23 человека: 21 парашютист местного аэроклуба и 2 члена экипажа. При падении самолет разломился на двое.
Семь пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.
Как сообщили очевидцы, самолет летел низко над деревьями, затем он стал разворачиваться над болотами, теряя высоту, и в итоге рухнул на землю.
Самолет с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане.
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