Новости – Происшествия
Происшествия
МЧС: семь пострадавших извлечены из потерпевшего крушение самолета в Татарстане
10 октября, 2021 10:38
1 мин
1 мин
Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com
Семь пострадавших извлечены из потерпевшего крушение самолета в Татарстане. Об этом сообщил представитель ГУМЧС РФ по региону.
Семь пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии.
Самолет с парашютистами упал сразу после взлета с аэродрома.
Сегодня, 10 октября в 9.23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в районе города Мензелинск.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Самолет с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости