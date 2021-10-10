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Происшествия
Самолет с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане
10 октября, 2021 10:06
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Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com
Самолет с парашютистами разбился в Татарстане. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Трагедия произошла в Татарстане в районе Мензелинска.
На борту самолета L-410 находилось 23 человека: 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительным, погибло несколько человек человек.
Спасатели выехали на место крушения самолета, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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