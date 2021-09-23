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Происшествия
Связанный с делом пермского стрелка Тимура Бекмансурова глава СК найден мёртвым
23 сентября, 2021 18:01
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Youtube Следственный комитет Российской Федерации
В Перми покончил с собой глава следственного управления СКР по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Он мог быть отстранён на фоне вооруженного нападения Тимура Бекмансурова на университет. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Тело Сарапульцева было найдено в его коттедже. Он покончил с собой около 15:00.
В этот же день в пермском управлении СК прошло совещание по поводу нападения стрелка на университет. По данным Baza, после совещания многие местные следователи от расследования дела были отстранены.
Ранее СК выступил в поддержку законопроекта об уголовной ответственности за пропаганду нападений на учебные заведения. Также стало известно о состоянии самого стрелка после операции.
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