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Политика
СК поддержал появившийся после нападения Тимура Бекмансурова законопроект
23 сентября, 2021 16:01
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Youtube / Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет (СК) согласен с тем, в России необходимо ввести ответственность за пропаганду и призывы нападений на учебные заведения. Необходимость в подобной норме существует давно. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, комментируя советующую инициативу.
«Очевидно, что необходимость реализации подобной инициативы существует давно, и трагические события в Перми еще раз нам об этом напомнили», - приводит слова Петренко «ТАСС».
Днём ранее госсовет республики Татарстан предложил ввести уголовную ответственность за призывы и пропаганду «шутинга» в школах и других учебных заведениях. Законопроект появился на фоне нападения Тимура Бекмансурова на университет в Перми, в результате которого погибло 6 человек.
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