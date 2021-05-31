Стрелявшего в ребенка и росгвардейца правоохранителя арестовали на два месяца
Чкаловский районный суд Екатеринбурга до 29 июля арестовал 48-летнего местного жителя Дмитрия Болкова по делу о расстреле прохожих. Он может получить пожизненное заключение.
Во время судебного заседания Болков заявил, что признает свою вину лишь частично. Мужчина отмтеил, что ранить ребенка он не хотел.
«Я признаю обвинение. Я очень виноват. Я не вел прицельный огонь. Я не стрелял в девочку, я ее не видел. Хочу в первый же день извиниться перед ее родственниками», — цитирует обвиняемого телеканал 360.
Накануне бывший сотрудник патрульно-постовой службы октрыл огонь из карабина «Вепрь» из окна многоэтажки, в результате чего были ранены девятилетний ребенок и сотрудник Росгвардии. Девочке сделали операцию, сейчас она введена в состояние искусственной комы. Росгвардеец получил ранение в ногу, сегодня он был отпущен из больницы.
Ранее сообщалось о том, что стрелявший прошел Чечню.