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Происшествия
Стрелка из Екатеринбурга задержали бойцы спецназа
30 мая, 2021 20:48
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Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Бойцам СОБРа удалось взять Екатеринбургского стрелка живым. При этом, по сообщению очевидцев, в ходе штурма, в квартире прогремел взрыв и из окон повалил дым.
От рук стрелявшего пострадали сотрудник Росгвардии и случайная девочка, находящаяся в больнице в тяжелом состоянии.
По словам соседей, стрелявший прошел Чечню и периодически употреблял алкоголь, что и могло стать причиной нестабильного психического состояния, сообщает telegram-канал «Подъем».
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