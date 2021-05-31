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Происшествия
Екатеринбургский стрелок сознался в содеянном
31 мая, 2021 14:22
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Екатеринбургский стрелок, заявивший о том, что не собирается пояснять причину своего задержания, признал вину.
Он утвердительно ответил на соответсвующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Напомним, 48-летний местный житель открыл накануне огонь из балкона своей квартиры по проезжающему мимо автомобилю. В результат стрельбы пострадала 9-летняя девочка, находившаяся в салоне транспортного средства, и сотрудник Росгвардии, прибывший на место инцидента.
Ему предъявили обвинение.
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