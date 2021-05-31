«Не поясню»: екатеринбургский стрелок не понимает причину задержания. Обвинения предъявлены

Происшествия

В Екатеринбурге 48-летний местный житель, открывший накануне стрельбу из балкона своей квартиры по автомобилю, не может понять, почему вокруг него столько шума. Об этом он сообщил на допросе.

«Не поясню», — сказал он на вопрос следователя о том, может ли он пояснить причину своего задержания.

При этом он подчеркнул, что не помнит, как брал оружие в руки, однако стрельба с балкона в его памяти все же отложилась. В СК подчеркивают, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, чтоужчине муже предъявлено обвинение — «покушение на убийство двух или более лиц», а также «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

В результате его действий пострадала 9-летняя девочка, находящаяся в салоне машины, а также сотрудник Росгвардии, прибывший на место ЧП.

Сегодня будет принято решение об избрании в отношении мужчины меры пресечения, передает пресс-служба СУ СКР.

Ранее сообщалось о том, что стрелявший прошел Чечню.