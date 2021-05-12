Стало известно о состоянии пострадавших в бойне казанских школьников

Происшествия

Дети, пострадавшие при стрельбе в казанской школе, находятся в подавленном состоянии.

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, решение об их переводе для лечения в Москву пока не принято. В настоящее время с ними работают психологи.

Кузнецовой, которая находится в Центральной детской клинической больнице Казани, удалось поговорить с врачами о состоянии особо тяжелых детей, которые находятся в реанимации. Решение о их перевозке в Москву будет зависеть «от тех решений, которые будут приняты позже», сообщает телеканал «360».

Ранее мама одной из учениц сообщила, что во время стрельбы по громкоговорителю было объявлено о чрезвычайно ситуации. В это время одна из учителей, проводившая урок, оставила детей и выбежала из класса.