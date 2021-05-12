В ООН узнали о бойне в казанской школе и сделали заявление

Происшествия

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в казанской школе и всем россиянам в связи с этой трагедией.

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, Гутерреш «глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей».

При этом генсек «осуждает этот акт бессмысленного насилия». Гутерреш «желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», - отметил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.

Ранее мама одной из учениц сообщила, что во время стрельбы по громкоговорителю было объявлено о чрезвычайно ситуации. В это время одна из учителей, проводившая урок, оставила детей и выбежала из класса.