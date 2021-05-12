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Происшествия

В ООН узнали о бойне в казанской школе и сделали заявление

Артем Денисов
12 мая, 2021 02:02
1 мин
Артем Денисов
12 мая, 2021 02:02
1 мин
vk.com/region_kazan116
vk.com/region_kazan116

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в казанской школе и всем россиянам в связи с этой трагедией.

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, Гутерреш «глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей».

При этом генсек «осуждает этот акт бессмысленного насилия». Гутерреш «желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», - отметил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.

Ранее мама одной из учениц сообщила, что во время стрельбы по громкоговорителю было объявлено о чрезвычайно ситуации. В это время одна из учителей, проводившая урок, оставила детей и выбежала из класса.

Ранее по теме:  Мама одной из школьниц: При бойне в казанской школе педагог бросила детей и сбежала из класса
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ТЕГИ
ООН
Дети
Школа
Стрельба
Казань
Оружие
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