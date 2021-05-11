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Происшествия
Мама одной из школьниц: При бойне в казанской школе педагог бросила детей и сбежала из класса
11 мая, 2021 23:42
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vk.com/region_kazan116
Стало известно кто спас учеников во время нападения на казанскую школу.
Как сообщила мама одной из учениц, во время стрельбы по громкоговорителю было объявлено о чрезвычайно ситуации. В это время учитель, проводившая урок, оставила детей и выбежала из класса.
По словам женщины, на помощь пришел другой педагог - преподавательница английского языка, которая закрыла класс и запретила детям выпрыгивать в окно.
Отмечается, что стрелок в это время находился «в пяти метрах» от класса, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стрелок, открывший огонь в казанской школе, не закладывал в здании взрывное устройство, а при входе в школу «взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие».
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