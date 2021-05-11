Раскрыты причины взрывов во время нападения стрелка на школу в Казани

Происшествия

Стрелок, открывший огонь в казанской школе, не закладывал в здании взрывное устройство.

Как заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, при входе в школу молодой человек «взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие». При этом других взрывных устройств следователи не нашли, сообщает ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что стрелок Ильназ Галявиев оставил там бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен, передает РБК.

Галявиеву, который убил 9 человек в гимназии №175 в Казани, грозит наказание по статье 105, части 2 УК РФ.

По этой статье предусмотрено наказание вплоть до смертной казни, однако в России на нее введен мораторий.