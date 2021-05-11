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Происшествия
Убийца школьников в Казани избежит смертной казни. Но расплачиваться будет до конца жизни
11 мая, 2021 21:03
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vk.com/region_kazan116/Globallookpress.com
Ильназу Галявиеву, который убил 9 человек в гимназии №175 в Казани, грозит наказание по статье 105, части 2 УК РФ.
По этой статье предусмотрено наказание вплоть до смертной казни, однако в России на нее введен мораторий. Поэтому Галявиеву, вероятно, будет назначено другое наказание - лишение свободы пожизненно, сообщило РИА «Новости».
Ранее на стихийном мемориале у школы, где произошла трагедия, появилась гневная табличка отрицающая «божественность» стрелка.
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