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«Эта гнида должна жить вечно»: житель Казани лишил казанского стрелка звания «бога»
11 мая, 2021 20:06
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На стихийном мемориале у школы в Казани, где устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев, появилась картонная табличка. Её повесил один из местных жителей.
«Ты не бог, ты — гнида», - гласит надпись.
Так автор обратился к стрелку, который ранее на допросе заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.
Действия мужчины попросила прокомментировать одна из журналисток на месте инцидента.
«Эта гнида должна жить вечно, и мучаться, потому что самое дорогое у людей забрала», - ответил автор таблички.
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