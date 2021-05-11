«Я Бог»: опубликованы слова с допроса убившего десять человек за 8 минут подростка
Проведен первый допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, который совершил атаку на школу в Казани. Парень заявил, что «осознал себя Богом» и всех ненавидит.
В процессе допроса Галявиев сильно матерился, кричал и утверждал, что у него нет родителей.
«Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я Бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался», - сказал парень.
Слова задержанного опубликовало издание Baza.
Галявиев 11 мая в 9:34 вошел в гимназию № 175 в Казани и открыл стрельбу. Через 8 минут он вышел к силовикам. За это время парень убил 10 человек.
По дороге в школу перед преступлением он встретил на улице прохожего и помахал ружьем.