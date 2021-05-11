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Происшествия
Казанскую мразь никто не остановил: Галявиев перед расстрелом детей махал ружьем прохожему
11 мая, 2021 13:31
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vk.com/region_kazan116/globallookpress
В 9:24 камеры видеонаблюдения сняли, как 19-летний Ильназ Галявиев с ружьем шел по казанской улице. Он направлялся в школу, где расстрелял детей и учителя.
По дороге в старую школу Галявиев встретил прохожего. Парень помахал ему ружьем.
На это обратил внимание Telegram-канал Mash. Шедшего с ружьем по улице парня никто не остановил.
Напомним, 11 мая была совершена атака на школу в Казани. По данным на этот час, погибли 10 детей.
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