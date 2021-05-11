Казанскую мразь никто не остановил: Галявиев перед расстрелом детей махал ружьем прохожему

Происшествия

В 9:24 камеры видеонаблюдения сняли, как 19-летний Ильназ Галявиев с ружьем шел по казанской улице. Он направлялся в школу, где расстрелял детей и учителя.

По дороге в старую школу Галявиев встретил прохожего. Парень помахал ему ружьем.

На это обратил внимание Telegram-канал Mash. Шедшего с ружьем по улице парня никто не остановил.

Напомним, 11 мая была совершена атака на школу в Казани. По данным на этот час, погибли 10 детей.