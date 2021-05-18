Стали известны условия содержания устроившего в казанской школе бойню Ильназа Галявиева
Житель Казани Ильназ Галявиев, открывший огонь в местной школе, находится в одиночной камере и не жалуется на условия содержания.
Как заявил секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Мельников, молодой человек находится под круглосуточным видеонаблюдением. «Жалоб на условия содержания у него нет», — отметил Мельников.
После завершения следственных действий стрелка доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы, пишет «ОНК Газета».
Ранее сосед молодого человека сообщил, что Ильназ Галявиев в детстве был тихим и спокойным мальчиком, а его семья создавала хорошее впечатление.
Ранее другой сосед казанского стрелка рассказал о поведении молодого человека.
По словам мужчины, открывший в школе стрельбу всегда отличался плохим поведением.
Напомним, бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.