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Происшествия
Отец казанского стрелка постоянно извинялся за поведение сына перед соседями
12 мая, 2021 04:27
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vk.com/region_kazan116
Сосед казанского стрелка Ильназа Галявиева рассказал о поведении молодого человека.
По словам мужчины, открывший в школе стрельбу всегда отличался плохим поведением. Его отец постоянно, сколько рассказчик его помнит, извинялся перед соседями за поведение сына.
С матерью у стрелка отношения тоже не сложились - жили они раздельно, сообщает Telegram-канал «112».
Как ранее заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, явных мотивов у стрелка, устроившего бойню в казанской школе, не было.
Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.
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