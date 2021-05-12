Отец казанского стрелка постоянно извинялся за поведение сына перед соседями

Происшествия

Сосед казанского стрелка Ильназа Галявиева рассказал о поведении молодого человека.

По словам мужчины, открывший в школе стрельбу всегда отличался плохим поведением. Его отец постоянно, сколько рассказчик его помнит, извинялся перед соседями за поведение сына.

С матерью у стрелка отношения тоже не сложились - жили они раздельно, сообщает Telegram-канал «112».

Как ранее заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, явных мотивов у стрелка, устроившего бойню в казанской школе, не было.

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.