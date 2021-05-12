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Происшествия
В Минпросвещения заговорили о мотивах казанского стрелка
12 мая, 2021 04:02
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vk.com/region_kazan116
Явных мотивов у стрелка, устроившего бойню в казанской школе, не было.
Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, следствие установит возможные мотивы.
«Понятно, что идёт следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить», - отметил Кравцов, передает РИА «Новости».
Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.
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