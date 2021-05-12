В Минпросвещения заговорили о мотивах казанского стрелка

Происшествия

Явных мотивов у стрелка, устроившего бойню в казанской школе, не было.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, следствие установит возможные мотивы.

«Понятно, что идёт следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить», - отметил Кравцов, передает РИА «Новости».

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.