«Тихий очень, спокойный, замкнутый». Сосед рассказал о детстве казанского стрелка Ильнаа Галявиева

Происшествия

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, в детстве был тихим и спокойным мальчиком, а его семья создавала хорошее впечатление.

Об этом рассказал сосед стрелка по имени Денис, который также учился с его старшим братом. «В детстве был такой же, как брат: тихий очень, спокойный, замкнутый, может, немного», - сообщил сосед. По его словам, Галявиев никогда не грубил. «Не замечал, что его в школе как-то буллили», — поделился Денис. По словам соседа, семью стрелка он знал с положительной стороны.

Сосед признался, что не мог подумать, что молодой человек способен на подобное, сообщает телеканал «360».

Ранее другой сосед казанского стрелка рассказал о поведении молодого человека.

По словам мужчины, открывший в школе стрельбу всегда отличался плохим поведением. Его отец постоянно, сколько рассказчик его помнит, извинялся перед соседями за поведение сына.

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети.