Российский министр рассказал Владимиру Путину о встрече с родителями убитых и раненных школьников

Происшествия

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов доложил главе государства Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями учеников и учителями школы, в которой произошла стрельба.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, позже «по итогам случившегося министерством [просвещения] будут сформулированы рекомендации», сообщает РИА «Новости».

Ранее мама одной из учениц сообщила, что во время стрельбы по громкоговорителю было объявлено о чрезвычайно ситуации. В это время одна из учителей, проводившая урок, оставила детей и выбежала из класса.

Вячеслав Володин, комментируя стрельбу в гимназии №157 в Казани, заявил, что необходимо обсудить предложения о лишении пользователей российского интернета анонимности.