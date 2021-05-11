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Российский интернет может лишиться анонимности на фоне трагедии в казанской школе

Антон Мельников
11 мая, 2021 21:36
2 мин
Антон Мельников
11 мая, 2021 21:36
2 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Необходимо обсудить предложения о лишении пользователей российского интернета анонимности. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин комментируя стрельбу в гимназии №157 в Казани.

Володин сообщил, что поступили предложения «уйти от анонимности в интернете». По мнению сторонников этой идеи, мера позволит «снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм».

«Необходимо (эти предложения – прим.) обсуждать«, - заявил спикер Госдумы.

Он добавил, что, для предотвращения схожих трагедий в будущем, необходимо повысить роль семей, а также заниматься досугом детей и подростков и вовлекать их в занятия спортом.

Спикер также предложил ужесточить наказание за выдачу ложных справок, в том числе тех, которые необходимы для получения огнестрельного оружия. Кроме того, необходимо разработать порядок, который будет препятствовать получению оружия людьми с неустойчивой психикой, написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. На допросе преступник заявил, что он - бог. Позднее житель города выразил истинное отношение к самопровозглашенному &quot;богу&quot;.

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ТЕГИ
Вячеслав Володин
Госдума
Интернет
Казань
Анонимность
Оружие
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