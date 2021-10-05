Появились кадры из квартиры убитых в Гае студенток
Появились кадры из жилья убитых в Гае студенток медицинского колледжа. Одна комната полностью обгорела, в другой сохранился шкаф с одеждой.
Квартира находилась на первом этаже четырехэтажного дома в Гае. Внутри очень скромно, видна простая мебель.
У входа в жилье свалены обувь и одежда. На полу в большой комнате лежит пепел от пожара. Из шкафов вывалены вещи.
В одной комнате можно увидеть шкаф, в котором висят кожаная куртка и короткая шуба. На подоконнике лежат расческа, лак для ногтей, кремы и тетради. Видео показал телеканал «360».
В конце сентября после тушения пожара в квартире нашли тела двух девушек, третье было в 100 метрах от дома. Преступник поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. У девушек были колото-резаные раны. Предполагаемого убийцу задержали - его арестовали на два месяца.
Мать предполагаемого преступника рассказала о «поехавшей крыше» сына.