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Следствие
Сознавшийся в убийстве трёх девушек-студенток в Гае заключен под стражу
5 октября, 2021 12:46
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
В Гае Оренбургской области местный городской суд заключил под стражу 30-летнего Александра Лазарева. Его подозревают в убийстве трёх девушек-студенток медицинского колледжа. В содеянном он сознался и раскаялся.
Мужчину арестовали на два месяца, передаёт Znak.com.
Ранее сообщалось о том, что против Лазарева возбудили еще уголовные дела по четырём статьям.
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