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Следствие
В отношении признавшегося в убийстве трех девушек в Гае возбудили дела еще по четырем статьям
5 октября, 2021 09:54
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Следственный комитет Оренбургской области возбудил против 30-летнего Александра Лазарева, признавшегося в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в Гае, уголовные дела еще по четырем статьям.
Речь идет об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершенных в том числе в отношении несовершеннолетней, в поджоге имущества и завладении автомобилем.
Известно, что мужчине еще не предъявили обвинение, хотя он признался в убийстве девушек 17, 18, 19 лет. Следователи отмечают, что это произойдет в ближайшее время. Возбуждено ходатайство об аресте Лазарева, передает СУ СКР по Оренбургской области.
oren.sledcom.ru
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