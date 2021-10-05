Подозреваемый в убийстве трёх студенток в Гае признал вину и раскаялся
30-летний Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх студенток —17, 18, 19 лет —медицинского колледжа в Гае Оренбургской области признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе местного городского суда.
Примечательно, что его допрашивали в качестве подозреваемого, обвинение еще не было предъявлено, тем не менее, он признался в совершении преступления и раскаялся.
Суд пока не опрашивал Лазарева, этим занимались следователи. Никаких подробностей, касающихся мотивации и причин совершения преступления, пресс-служба не приводит.
Судебное заседание состоится уже сегодня, 5 октября, в 09:30 по Москве. Оно пройдёт в закрытом режиме, передаёт ТАСС.
Ранее мать Лазарева предположила, что у её сына не всё в порядке с головой. Также она подчеркнула, что, вероятнее всего, 9,5 лет, которые Лазарев провёл в тюрьме за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, не прошли бесследно для его психики.