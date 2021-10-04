Мать подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае рассказала о «поехавшей крыше» сына

Происшествия

Светлана, мать Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области, предположила, что у её сына не всё в порядке с головой.

Она рассказала журналистам, что в последний раз общалась с Александром в субботу, то есть уже после совершения преступления - он интересовался, чем мать занята и как себя чувствует. Светлана знать не знала о случившемся вплоть до прихода силовиков. в их дом в Орске, где она проживает с супругом. Правоохранители ворвались к ним в воскресенье. К слову, Александр был здесь вместе со своей женой и четырехлетней дочерью с четверга на пятницу.

Известно, что подозреваемый в июле вышел из тюрьмы, где отсидел девять лет за убийство.

«Я ничему плохому его не учила никогда. Как теперь я жить буду?! Я не знаю», - рассказала Светлана.

По её словам, всё в жизни сына налаживалось - он купил квартиру, обустраивал её, воспитывал дочь. Что подтолкнуло его вновь пойти на преступление, неясно.

«У него крыша, что ли, поехала… », - подумала мать Александра, предположив, что девять лет в тюрьме, вероятно, оставили свой след, но что происходит в голове сына остается для неё загадкой, передает «360».

Ранее стало известно о том, что подозреваемый в убийстве студенток прятался в детском саду.