Полицейские рассказали о прятавшемся в детском саду «убийце» студенток в Гае
Полицейские сообщили, что подозреваемый в убийстве студенток в Гае Александр Лазарев перед задержанием прятался в детском саду. Напомним, 3 октября мужчину поймали после попытки угнать автомобиль.
Старший сержант полиции Иван Лисин заявил, что во время смены было получено сообщение об угоне машины. Силовики искали автомобиль во дворе - выяснилось, что угонщик бросил транспортное средство и спрятался на территории детского сада.
В ходе обследования места был замечен молодой человек, похожий на подозреваемого в убийстве. Он представился сторожем, но потом бросился бежать.
Полиция догнала беглеца, при задержании были применены спецсредства. Об этом пишет РБК.
Ранее сообщалось, что у задержанного сложное и непредсказуемое состояние. Он физически в порядке, но не реагирует на внешние раздражители.
Резонансное убийство было совершено в ночь на 30 сентября. После пожара в квартире в Гае на пепелище нашли тела студенток, у них были колото-резаные раны. Полиция полагала: чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег жилье.