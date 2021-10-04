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У задержанного после убийства трех студенток в Гае сложное и непредсказуемое состояние
4 октября, 2021 10:12
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Sledcom.ru
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александр Лазарев не может быть допрошен. У него кома неизвестной этиологии.
Об этом написал Telegram-канал SHOT. Мужчина не реагирует на внешние раздражители, хотя физически в полном порядке.
Полиция не исключает, что подозреваемый притворяется.
Лазарева задержали 3 октября. Убийцу определили благодаря вещам, найденным рядом с местом преступления.
Напомним, 30 сентября после пожара в квартире нашли тела двух студенток, третий труп обнаружен в 100 метрах от дома. У девушек были колото-резаные раны. Убитые учились в медицинском колледже. Они родом из Башкирии, жертвам 17, 18 и 19 лет. Они втроем снимали квартиру в Гае.
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