После недавней катастрофы с Ан-26 на Камчатке такой же самолет пропал с радаров под Хабаровском
В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26. Недавно с аналогичным самолетом произошла катастрофа на Камчатке - судно с 22 пассажирами и 6-ю членами экипажа перестало выходить на связь, потом его обломки нашли в 4 километрах от аэропорта.
На борту пропавшего Ан-26 находились шесть человек. Воздушное судно перестало выходить на связь, находясь в 38 километрах от аэропорта в Хабаровске.
Пропажу Ан-26 подтвердили в МЧС. На поиски отправился вертолет спасателей, но из-за плохой видимости найти воздушное судно не удалось. Об этом пишет ТАСС.
Стало известно, что пропавший самолет принадлежал ЗАО «Летные проверки и системы».
6 июля на Камчатке разбился самолет, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Паланы. Основная версия крушения - ошибка экипажа. В сеть попали последние слова пилота перед катастрофой.