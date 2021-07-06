Новости – Происшествия
Происшествия
Выживших нет: обломки летавшего с 1982 года Ан-26 обнаружены у скалы на Камчатке
6 июля, 2021 13:30
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
Пассажирский Ан-26 нашли за сопкой на Камчатке. Из 28 человек на борту никто не выжил.
Об обнаружении обломков самолета сообщил телеканал «360». По его данным, фрагменты найдены на участке тундры, где люди охотятся.
Обломки лежат в 3,8 километрах от поселка Палана. Это конечный пункт, куда судно летело из Петропавловска-Камчатского.
Погибли члены экипажа и пассажиры - всего 28 человек. Были даже местные чиновники, в частности, глава поселка Палана Ольга Мохирева.
Воздушное судно исчезло с радаров, находясь в 9 километрах от пункта назначения. Самолет эксплуатировался с 1982 года. Сертификат летной годности истекал 30 августа.
Обсудите на форуме:
Ошибка пилота или сложные метеоусловия - какая версия станет приоритетной в связи с крушением пассажирского Ан-26 на Камчатке?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку