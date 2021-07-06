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Происшествия
На Камчатке «пропал» самолет. На борту находилось 27 человек
6 июля, 2021 08:04
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Самолет АН-26, следующий в Палану на Камчатке, перестал выходить на связь. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Вместе с экипажем на борту находилось 27 человек. Самолет исчез с экранов радаров вскоре после вылета из Петропавловска-Камчатского.
Готовится спасательная операция с участием группировки сотрудников МЧС и вертолета, пишет «РИА Новости».
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