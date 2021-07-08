Стали известны последние слова пилота Ан-26 диспетчеру перед крушением
В распоряжение СМИ попали последние переговоры экипажа разбившегося Ан-26 с диспетчерами. Из записи следует, что до определенного момента разговор шел в привычном режиме, но потом пилот перестал отвечать, а через несколько минут жизни 28 человек оборвутся.
Согласно расшифровке, ничто не предвещало трагедии. Диспетчер предупредил пилотов, что по курсу посадки возможен пролет птиц. Он также не рекомендовал снижаться в море. Командир судна ответил, что не планирует этого делать. Затем состоялся обмен данными. Последними словами были «320 принял. Удаление — 9,085» (километров от места посадки- прим.).
После этого диспетчер тщетно пытался получить ответ на вопрос, во сколько планируется посадка.
Сотрудник несколько раз произнес: «Палана вышка». Диалог привел «Пятый канал».
На связь экипаж не вышел. Спустя время обломки Ан-26 нашли в нескольких километрах от места назначения.
Накануне сообщалось, что экипаж Ан-26 игнорировал указания диспетчеров и выбрал опасный курс.