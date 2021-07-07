Экипаж разбившегося Ан-26 на Камчатке игнорировал указания диспетчеров перед посадкой
Капитан разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал опасный заход на посадку. Он не реагировал на замечания сотрудников вышки - диспетчеры советовали сменить курс три раза.
Однако командир сажал самолет, игнорируя призывы. Он выбрал снижение к морю - через туман и облака. Диспетчеры советовали заход с хорошими погодными условиями.
Сажая самолет, экипаж ориентировался по местности, а не по приборам. В результате судно столкнулось с прибрежной сопкой, рассказал подробности крушенияTelegram-канал Baza.
Подобные аварии уже случались в истории авиации. Так, в 2012 году потерпел крушение Ан-28. Причина трагедии связана с нарушением схемы захода на посадку. Скончались 10 человек.
Авария с Ан-26 произошла 6 июля. Погибли 28 человек, включая местных чиновников.