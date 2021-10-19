Отцу 12-летнего стрелка под Пермью запретили разговаривать с сыном
Сотрудники правоохранительных органов запретили отцу 12-летнего Дмитрия Губаева, открывшего стрельбу в школе под Пермью, общаться с сыном. Об этом рассказал сам мужчина.
Он пояснил, что шестиклассника действительно забрали в медицинское учреждение на обследование. Но куда именно и какие процедуры, тесты мальчик должен пройти, неизвестно, поскольку отца не подпустили к сыну, информацию удалось получить только от полицейских. Правда, к кому теперь обращаться за вестями, тоже непонятно, так как с мужчиной никто не хочет говорить.
Отец Губаева подчеркнул, что из его квартиры изъяли и оружие, и патроны, а потом завели административное дело - за допуск к сейфу, передает «360».
Напомним, 12-летний ученик школы достал из отцовского сейфа оружие и принес его в школу. В результате стрельбы пострадал пятиклассник.