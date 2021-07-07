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Происшествия
Обнародован размер выплат семьям погибших пассажиров упавшего Ан-26
7 июля, 2021 05:06
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Правительство Камчатки выделит по полмиллиона рублей родственникам погибших в результате крушения самолета Ан-26.
Как заявил губернатор региона Владимир Солодов, в ближайшие часы в регион прибудут «федеральные коллеги». Они вместе с краевым правительством отправятся в Палану, где будут «работать дальше», передает РИА «Новости».
Напомним, Ан-26 разбился на Камчатке 6 июля. Погибли 22 человека и шесть членов экипажа. В списке пассажиров были камчатские чиновники.
Белорусский президент Александр Лукашенко направил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой на Камчатке.
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