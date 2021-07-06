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Происшествия
Александр Лукашенко высказался о катастрофе с самолетом на Камчатке
6 июля, 2021 23:04
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко направил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой на Камчатке.
По словам главы республики, в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о крушении самолета. Лукашенко направил слова «сопереживания и поддержки всем россиянам» и выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщает «Sputnik Беларусь».
Напомним, Ан-26 разбился на Камчатке 6 июля. Погибли 22 человека и шесть членов экипажа. В списке пассажиров были камчатские чиновники.
По одной из версий, причиной падения самолета могла стать ошибка пилотирования из-за погодных условий.
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