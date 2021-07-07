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Происшествия
Из воды извлекают тела погибших при крушении самолета на Камчатке
7 июля, 2021 04:01
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Спасатели обнаружили на Камчатке тела погибших при крушении самолета Ан-26.
Как сообщил глава региона Владимир Солодов, их начинают извлекать из воды.
«По количеству [погибших] - ситуация все время меняется», - губернатор, передает ТАСС.
Напомним, Ан-26 разбился на Камчатке 6 июля. Погибли 22 человека и шесть членов экипажа. В списке пассажиров были местные чиновники.
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