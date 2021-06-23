Дороги в Крыму размыло на миллиарды рублей
Свыше 5,5 млрд рублей потребуются для восстановления дорог и инфраструктуры в подтопленных ливнями районах Крыма.
Как заявил вице-премьер регионального правительства Евгений Кабанов, в Ялте необходимо отремонтировать 109 улиц протяженностью 120 км. Стоимость работ там оценивается в 4,2 млрд рублей.
В Керчи нужно отремонтировать 28 улиц протяженностью 17 км. Работы обойдутся в 760 млн рублей. В Кировском районе необходимо привести в порядок 32 улицы протяженностью 30 км (100 млн рублей). В Ленинском районе вода повредила восемь улиц протяженностью 37 км. На ремонт необходимы 200 млн рублей.
Также наводнение повредило трассу «Таврида». Ее восстановление обойдется в 190 млн рублей, сообщает РИА «Новости».
Наводнение в Крыму произошло на прошлой неделе после проливных дождей. Сейчас в Керчи, Феодосии и Кировском районе Крыма объявлен режим ЧС регионального масштаба. Вода залила улицы, дома и машины. Появилась угроза оползней.