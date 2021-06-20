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Происшествия
В Ялте после наводнения растет число пропавших без вести
20 июня, 2021 08:39
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vk.com/ytatljh/Global Look Press
В Ялте количество людей, пропавших без вести после наводнения выросло до двух человек, а количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.
«24 пострадавших, двое пропавших без вести и один погибший», — сказала она. Пропавших и пострадавших среди туристов нет. А все пострадавшие, по словам главы, отделались легкими травмами.
Наводнение в Крыму произошло на прошлой неделе после проливных дожней. Сейчас в Керчи, Феодосии и Кировском районе Крыма объявлен режим ЧС регионального масштаба, пишет «Коммерсантъ».
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