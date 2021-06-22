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Происшествия
Число пострадавших от потопа в Ялте приближается к страшной цифре
22 июня, 2021 02:22
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
В Ялте растет число пострадавших в результате прошедших ливней, которые вызвали потоп.
Различные травмы уже получили 49 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. По ее данным, от стихии погиб один человек. Без вести пропала женщина, сообщает телеканал «360».
Днем ранее сообщалось о 43 пострадавших.
Наводнение в Крыму произошло на прошлой неделе после проливных дождей. Сейчас в Керчи, Феодосии и Кировском районе Крыма объявлен режим ЧС регионального масштаба. Вода залила улицы, дома и машины. Появилась угроза оползней.
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