Зачем силовики копают могилу режиму

Русских людей последовательно лишают собственности, у предпринимателей отбирают бизнес, у населения жилье. Все это не может не привести к вспышке возмущения людей, которым уже совершенно нечего терять. И это будет не добродушное шествие на проспекте Сахарова…

Формула любви

Между российским бизнесом и российскими же силовыми структурами давно и прочно установились самые интимные отношения. Формула этой любви известна. Правила ведения бизнеса в России написаны таким образом, что не нарушить хоть что-то невозможно. Находим, к чему придраться, открываем уголовное дело, суд весело выносит постановление о заключении собственника и/или гендиректора под стражу.

После чего обвиняемому аккуратно формулируют простейшую дилемму. Хочешь бороться и думаешь, что суд если не в первой, так во второй инстанции признает твою невиновность?

Очень может быть, но продлевать следствие мы можем практически бесконечно, а компания твоя там, на воле, без тебя, думаешь, будет хранить верность и ждать? Но выход есть – заплати нужным людям долю немалую, и иди гуляй, никто тебя не тронет.

Именно так, по данным следствия, сколотили свои немалые состояния полковники ФСБ Кирилл Черкалин и Дмитрий Захарченко – хотя, конечно, свои миллиарды они заработали не индивидуальным трудом, а, скорее всего, держали общак. Характерно, кстати, что Захарченко, по крайней мере после первого приговора, оставили его миллиарды – никто не пришел признаваться в даче взятки и требовать деньги назад.

Это еще относительно мягкий способ любви – есть и откровенное рейдерство, которому очень помогает цифровая революция (переписать чужую квартиру на себя по электронной подписи – пару раз плюнуть), есть и другие методы, но общее у них то, что за вымогателями, хакерами, мошенниками обязательно светятся чьи-то очень серьезные погоны. Отъемом собственности в России занимаются силовики: МВД, ФСБ, прокуроры.

Конец мещанства

Почему же им это позволяют? Почему наши законы написаны так, что их нельзя не нарушить? Почему у нас уже больше контролирующих, чем созидающих? Почему отъем собственности стал нормой жизни – нормой настолько привычной, что большинство москвичей не нашли ничего страшного в «ночи длинных ковшей», разорившей сотни предпринимателей в угоду крупным ритейлерам и эстетическим чувствам Собянина?

Силы, которые потворствуют подобному беспределу, не могут не понимать, что широко распространенная частная собственность – это главный гарант стабильности общества. Сторонники, скажем, Бориса Титова или Григория Явлинского (кандидаты на относительно недавних президентских выборах) могут очень плохо относиться к власти, но они не будут устраивать беспорядков. И консерваторы, и либералы в этой группе избирателей – состоявшиеся люди, которые ценят то, что имеют, и не будут рисковать этим ради призрачных радостей в будущем. Это совершенно не романтично, но солидные буржуа – действительно опора России, как и любой другой зрелой нации.

И именно по ним целенаправленно наносятся удар за ударом. В результате на первый план выходят совершенно иные силы – с одной стороны, не ведающие еще чувства собственности и связанной с ней ответственности подростки Навального, с другой – откровенно люмпенизированные сторонники радикальных течений, пока еще не объединенных общим лидером, но ждущих его с нетерпением. Человек, которого не держит пошлая земная жизнь, мелочные заботы, накопление и сбережение, опасен и для себя, и для окружающих.

Циничный романтик, ведущий за собой люмпенов, в условиях экономического роста приводит их к тирании, а потом кровавой каше (Гитлер), а при спаде – к кровавой каше, а потом тирании (Ленин и Троцкий).

Выстрел в себя

Последовательные удары по праву собственности в России очевидным образом готовят почву именно для таких романтиков. Неясно, насколько это понимают на самом верху – ведь волна, которую рано или поздно поднимут обделенные люди, первым делом сметет именно властные устои. Конечно, Кремлю не привыкать быть ареной жестоких игрищ, его, в общем, не жалко, но мировой опыт показывает, что вопреки лживому лозунгу война дворцам никогда не оборачивается миром хижинам.

Да, это далеко не только российская проблема. «Русская планета» недавно писала о феномене, который, возможно, не все чувствуют, а напрасно: впервые в истории человечества понятие собственности меняется на понятие услуги. Вместо покупки программы – подписка на нее, вместо своего автомобиля – каршеринг, вместо денег – счет в банке… Хозяева жизни решили, что право собственности должно быть только у них, и собственность эта – весь мир со всеми его обитателями.

Но именно у нас отъем собственности поставили на настоящий поток, в котором участвуют и региональные власти (ау, реновация), и советник президента (Лисина, опять же, не жалко, но проскрипционный «список Белоусова» был за гранью правового добра и даже зла), но в первую очередь – силовики.

Которым, кстати, неплохо живется в нашей авторитарной стране, но создается ощущение, что кто-то очень сильный подталкивает их к расшатыванию тех самых устоев, которым они обязаны своей силой. К созданию социальной основы для революции. К кровавой каше в ядерной державе. К развалу страны и распределению ее территории между соседями.