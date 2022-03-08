Юридически легитимный президент Украины Виктор Янукович вернулся и обратился к Зеленскому
Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это первое его заявление.
Янукович сказал: «Лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее звучала информация, что готовится спецоперация по возвращению Януковича на Украину. Его борт заметили 7 марта в Беларуси, где проходил третий раунд переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Януковича юридически легитимным главой Украины. Он отметил, что есть три законных способа отстранения президента от власти на Украине: импичмент, смерть и личное заявление об отказе от власти. Импичмента проведено не было.
В 2015 году Верховная рада приняла закон о лишении Януковича звания президента. Он был осужден на 13 лет за госизмену.
Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Зеленского передать власть «легитимному» президенту Януковичу.