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Политика
Самолет Януковича заметили в Беларуси за несколько часов до начала украино-российских переговоров
7 марта, 2022 18:21
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flightradar24
7 марта принадлежащий бывшему президенту Украины Виктору Януковичу самолёт RA-09617 прилетел из Москвы в Минск. Борт приземлился в Беларуси за несколько часов до того, как в Беловежской Пуще начались переговоры делегаций Украины и России. Об этом стало известно украинским СМИ.
Кроме того, источники в разведке утверждают, что Янукович находился в Беларуси в предыдущий раунд переговоров между РФ и Украиной. Разведка не исключает, что именно его Кремль попытается поставить на пост президента Украины.
Информация о местонахождении самолёта Януковича подтверждаются данными с сайта для отслеживания полётов Flightradar24.
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