Новости – Политика
Политика
Разведка сообщила о доставке Виктора Януковича в Минск и возможной подготовке к спецоперации
2 марта, 2022 13:19
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Украинская разведка сообщила, что экс-президента Украины Виктора Януковича привезли в Минск и готовят к спецоперации. По одному из сценариев, его могут объявить там «президентом Украины».
Об этом написало издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.
Вполне возможно, что готовится операция по возвращению Януковича на Украину или публикация его обращения к украинскому народу.
Виктор Янукович правил с 2010 по 2014 годы. Он был фактически отстранен от власти Верховной радой в свете острого политического кризиса. Четвертый президент Украины покинул страну и уехал в Россию. В 2019 году киевский суд назначил ему 13 лет за государственную измену.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости